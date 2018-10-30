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Число пострадавших при наводнении на Кубани превысило 380 человек

Происшествия

Люди продолжают обращаться в больницы

Краснодар, 30 октября 2018, 09:20 — REGNUM  В результате сильных проливных дождей в Краснодарском крае пострадали более 380 человек, сообщили 30 октября в медицинских службах региона.

Всего от непогоды пострадали 382 человека, 361 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще 21 человек госпитализирован. В настоящее время люди продолжают обращаться в больницы, передает ТАСС.

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Напомним, ливневые дожди обрушились на Краснодарский край 24 октября. За несколько дней выпало 330 мм осадков. Удар стихии пришёлся на Туапсинский и Апшеронский районы, а также город-курорт Сочи. В результате проливных дождей погибли шесть человек, еще двое остаются пропавшими без вести.

В 29 населённых пунктах оказались подтоплены более 2,3 тыс. жилых домов, повреждено два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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