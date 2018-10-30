МЧС задействует 500 тепловых пушек для просушки домов на Кубани

Москва, , 09:06 — REGNUM Для просушки жилых домов на Кубани в населенных пунктах Туапсинского и Апшеронского районов, пострадавших от паводка, задействуют свыше 500 тепловых пушек. В настоящее время уже используется 165 тепловых пушек для просушки жилых домов. 180 будут доставлены в ближайшее время. Всего к 1 ноября дополнительно поставят 300 тепловых пушек, сообщили в МЧС.

Доставленные обогреватели будут распределять органы местного самоуправления по социально-значимым объектам и пострадавшим жилым домам. Чтобы избежать возгораний, сотрудники МЧС проведут с населением инструктаж по пожарной безопасности.

В настоящее время спасатели оказывают жителям пострадавших домов адресную помощь по восстановлению жилых и хозяйственных строений, а также социально-значимых объектов.

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Как сообщалоИА REGNUM, в результате сильных ливней 24−25 октября было подтоплено более 2,3 тыс. домов, погибли шесть человек. Более 300 — пострадали. Десятки тысяч жителей остались без света. К утру 29 октября без электроснабжения оставались 1,8 тыс. жителей Краснодарского края.

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