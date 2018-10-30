В Бразилии после жестоких пыток убит футболист клуба «Сан-Паулу»

Сан-Паулу, Бразилия, , 09:02 — REGNUM В Бразилии был зверски убит футболист клуба «Сан-Паулу» Даниэль Фрейтас. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации издания, перед убийством футболиста жестоко пытали, о чём говорят многочисленные травмы шеи. Кроме того, он был лишён других частей тела.

Тело было найдено в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, расположенном в столичном регионе Куритиба. Полиция начала расследование, допросив ближайших родственников жертвы. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что 24-летний футболист играл в составе «Сан-Бенту» на правах аренды с июля этого года. Постоянный контракт у него был подписан с клубом «Сан-Паулу».