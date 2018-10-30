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Сотрудники СКР работают на месте ЧП в Мурманской области

Происшествия

Версии случившегося следствием пока не называются

Санкт-Петербург, 30 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ работают на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области, где произошло затопление плавучего дока.

«Сотрудники нашего управления незамедлительно выехали на место, как только поступила информация о происшествии. Проводятся оперативно-следственные действия. О предварительных версиях и причинах случившегося пока говорить рано», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в дежурной части СЗСУ на транспорте СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Росляково Мурманской области при выходе из плавучего дока ПД-50 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло отключение электронасосов и затопление дока. При этом крейсер серьёзных повреждений не получил. Пострадали четыре человека, двое из них находятся в больницах.

82 судоремонтный завод (ОАО) расположен в жилом районе Росляково города Мурманска на восточном берегу Кольского залива. Завод имеет крупнейший в регионе большой плавучий док ПД-50, грузоподъемностью 80 тыс. тонн. Береговая линия в губе Рослякова оборудована причальной стенкой длиной 325 метровю

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