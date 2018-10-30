На месте крушения самолета в Индонезии нашли тела 10 погибших

Джакарта, , 08:56 — REGNUM В Индонезии спасатели обнаружили тела 10 погибших на месте крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air, сообщает 30 октября The Straits Times.

«Водолазы обнаружили тела 10 погибших, среди которых младенец», — заявил глава Национального агентства по поиску и спасению Индонезии Мохаммад Саюги.

Напомним, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с экранов радаров утром 29 октября. Известно, что до этого экипаж запрашивал возвращение в аэропорт. На борту лайнера находились 189 человек.

Обломки воздушного судна были обнаружены в море неподалеку от западного побережья острова Ява. В районе крушения лайнера организована спасательная операция. На поиски самолёта отправлены три корабля и вертолёт. На месте авиакатастрофы работают водолазы.

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