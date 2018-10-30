Найдены все горняки, погребенные в шахте на востоке Китая

Цзинань, Китай, , 08:41 — REGNUM Еще два тела погибших горняков были извлечены из-под завалов угольных пластов на угольной шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Таким образом, общее количество жертв достигло 21 человека. Спастись удалось лишь одному человеку, с момента начала поисково-спасательной операции 20 октября ни одного выжившего найти, к сожалению, не удалось. Поисково-спасательная операция завершена.

Напомним, что 20 октября в уезде Юньчэн провинции Шаньдун на угольной шахте, принадлежащей компании Longyun Coal Mining Co. Ltd. произошел обвал угольных пластов, в результате чего горняки оказались погребены в тоннеле на глубине 74 метров.

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