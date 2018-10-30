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Китай выразил соболезнования семьям жертв крушения индонезийского лайнера

Происшествия

Власти Поднебесной пока не располагают данными о нахождении на борту граждан Китая

Пекин, 30 октября 2018, 08:24 — REGNUM  Китай выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв крушения индонезийского самолета, заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан 29 октября во время очередной пресс-конференции, передает агентство Синьхуа.

Китайская сторона не имеет пока данных о том, находились ли китайские граждане на борту рухнувшего лайнера, однако, продолжает следить за развитием поисково-спасательной операции, отметил Лу.

Напомним, что самолет Boeing 737−8 с номером рейса JT 610, принадлежащий авиакомпании Lion Air, выполняющий рейс из аэропорта Сукарно Хатта провинции Бантен в аэропорт Депати Амир в Панкалпинанге, пропал с радаров 29 октября около 6:30 утра по местному времени.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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