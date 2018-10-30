Жертвами катастрофы в Индонезии стали пять сотрудников здравоохранения

Караванг, Индонезия, , 08:22 — REGNUM Пять сотрудников министерства здравоохранения Индонезии стали жертвами авиакатастрофы Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

«По меньшей мере пять человек из сферы здравоохранения, а также их семьи, стали жертвами аварии», — говорится в заявлении для прессы из министерства здравоохранения, полученном 30 октября в Джакарте.

«Надеюсь, пятеро погибших и другие жертвы действительно благословлены, и Аллах прощает им их ошибки», — заявила министр здравоохранения Нила Моелоек.

Министр посетила больницу чтобы встретиться с семьями жертв катастрофы Lion Air JT 610. В настоящее время Министерство здравоохранения по-прежнему следит за поступающей информацией, процессом поиска и эвакуации погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поручил искать жертв крушения самолета Lion Air непрерывно в течение 24 часов.

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