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В Мексике два мигранта из Гондураса атаковали полицейских

Происшествия

Их оружие дало осечку

Мехико, 30 октября 2018, 08:19 — REGNUM  Вооруженное нападение на сотрудников мексиканской полиции совершили два мигранта из Гондураса, идущие в составе так называемого каравана в сторону границы с США. Нападавших задержали, говорится в сообщении мексиканского МВД.

Инцидент произошел 29 октября в муниципалитете Фронтера-Идальго в штате Чьяпас. Два гондурасца 17 и 22 лет, вооруженные пистолетом «Глок», напали на стражей порядка, однако оружие дало осечку.

Полицейские не пострадали, оружие у мигрантов было изъято.

Как сообщало ИА REGNUM, караван мигрантов из Гондураса движется в настоящее время к мексикано-американской границе. Еще один людской поток вышел 29 октября с территории Сальвадора. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на границу с Мексикой будет отправлено любое число военных, необходимое для остановки потока мигрантов.

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