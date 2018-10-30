Названа причина затопления дока, где ремонтировали «Адмирала Кузнецова»

Росляково, Мурманская область, , 08:04 — REGNUM Причиной инцидента, произошедшего в посёлке Росляково в Мурманской области, в результате которого затонул один из самых крупных в мире плавучих доков ПД-50, где производился ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», стало отключение насосов. Об этом заявил представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

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В результате затопления дока крейсер «Адмирал Кузнецов» не пострадал — СМИ

На работу насосов повлиял скачок напряжения. Перебои напряжения на плавучем доке произошли как раз в ходе спуска крейсера на воду, затем заполнились водой балластные цистерны сооружения, и оно «нерасчётно» погрузилось в воду, передаёт ТАСС.

При этом, по словам Гладышева, на график ремонта «Адмирала Кузнецова» нештатная ситуация не повлияет. Работы будут проводиться по плану.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Росляково Мурманской области при выходе из плавучего дока ПД-50 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло ЧП. По сообщениям пользователей соцсетей, 30 октября в результате инцидента под воду ушла жилая башня, в которой проживали 50 человек личного состава. Кроме того, рухнули и два башенных крана, один из них — на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате ЧП док затонул. При этом сам крейсер серьёзных повреждений не получил. Пострадали четыре человека. В районе ЧП ведётся спасательная операция.

Ранне в сюжете Названа стоимость ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» идет по графику

Напомним, ремонт «Адмирала Кузнецова» — единственного авианосца в составе ВМФ России — начался в сентябре 2017 года на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском (Центр судоремонта «Звездочка»). Планируется, что работы завершатся в четвёртом квартале 2020 года. Ожидается, что на судне отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку. Также будет полностью модернизирован взлётно-посадочный комплекс. По неофициальным данным, стоимость ремонтных работ — 40 млрд рублей. Модернизация продлит срок его службы на 20 лет.

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