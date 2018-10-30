В Туве отмечено увеличение показателей подростковой преступности

Кызыл, , 07:50 — REGNUM В Туве при общем снижении количества зарегистрированных преступлений на 21% (с 8856 до 6996) отмечается рост правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Такие данные приводятся на официальном сайте региона по итогам межведомственного совещания, где обсуждались вопросы профилактики и противодействия подростковой преступности.

По состоянию на сентябрь 2019 года показатели подростковой преступности увеличилось на 28,9% (с 197 до 254 случаев). При этом чиновники поясняют, что из расследованных 254 уголовных дел — 115 были совершены в 2018 году, остальные 139 — дела прошлых лет.

«Системные и точечные шаги разработаем к ноябрьской общереспубликанской конференции по борьбе с преступностью», — пообещал в своем блоге глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Известно, что рост преступности среди несовершеннолетних сейчас отмечен в шести муниципальных образованиях республики: Кызыле, Каа-Хемском, Улуг-Хемском, Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском и Барун-Хемчикском районах. В основном, речь идёт о преступлениях имущественной направленности. Также правоохранители регистрируют факты незаконного ношения и хранения наркотических веществ. Основную массу этих преступлений совершают учащиеся и студенты образовательных организаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе недавнего совещания, посвящённого вопросам безопасности сибирский полпред Сергей Меняло отметил что Тува заняло первое место по показателям снижения уровня преступности в Сибири. По данным за январь-август 2018 года количество зарегистрированных преступлений в республике сократилось на 21%.

Между тем ещё весной 2018 года республиканская прокуратура напротив была озабочена повысившимся уровнем преступности.

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