В Зауралье мужчина сбежал из колонии на простынях

Курган, , 07:54 — REGNUM В Курганской области осудили заключённого за побег на простынях из колонии-поселения в посёлке Просвет. Мужчину приговорили к к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Судом установлено, что заключённый, отбывающий наказание за кражу, утром 26 мая 2018 года, находясь в помещении жилой секции для осужденных в исправительной колонии №2 УФСИН России по Курганской области, соединил между собой узлами простыни и через окно спустился по ним на землю. И таким образом скрылся с территории исправительного учреждения. Ему вынесли приговор по ч.1 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Судебное постановление вступило в законную силу.

Отметим, что летом 2018 года был совершён ещё один дерзкий побег из исправительного учреждения Курганской области. Почти два месяца разыскивали заключённого ИК №6, который сбежал 7 августа 2018 года из колонии, расположенной в селе Иковка Кетовского района. Находясь в бегах, мужчина, ранее осуждённый за ограбление магазина, успел совершить несколько преступлений, в том числе нападение на таксиста. Беглеца задержали в Самаре в конце сентября.

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