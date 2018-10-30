Разбившийся в Индонезии «Боинг» летал лишь три месяца

Джакарта, , 07:28 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing 737 MAX, упавший неподалеку от западного побережья Явы, эксплуатировался всего три месяца. Для лайнера этой модели случившаяся катастрофа стала первой.

Первый полет самолета четвертого поколения Boeing 737 MAX состоялся в январе 2016 года, а эксплуатация лайнера началась в мае 2017 года. Индонезийский перевозчик Lion Air стал первым покупателем лайнера.

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Разбившийся самолет впервые поднялся в воздух три месяца назад. Им управлял опытный экипаж: капитан и второй пилот в сумме имели 11 тыс. часов налета.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing авиакомпании Lion Air, совершавший рейс JT610 Джакарта — Панкалпинанг, рухнул в Яванское море утром 29 октября. На борту находился 181 пассажир, включая троих детей, и семь членов экипажа.

За сутки после катастрофы удалось найти останки нескольких человек и фрагменты самолета. В районе падения лайнера продолжается поисковая операция.

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