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ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Боевики впервые за долгое время не использовали артиллерию

ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Обстрел

Луганск, 30 октября 2018, 07:29 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили перемирие. Об этом сообщили 30 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передает «Луганский информационный центр».

Населённые пункты Голубовское и Калиновка были обстреляны из штатного вооружения БМП.

Отметим, ранее провокации ВСУ, как правило, сопровождались огнём из крупнокалиберных 120-мм миномётов, которые согласно Минским соглашения, должны быть отведены от линии соприкосновения сторон.

Напомним, 12 февраля 2015 года представители России, Германии, Франции и Украины подписали комплекс мер по выполнению Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор Украина систематически нарушает взятые на себя обязательства, а некоторые украинские политики заявляют о конце Минских соглашений.

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Война в Донбассе
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