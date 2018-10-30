В результате затопления дока крейсер «Адмирал Кузнецов» не пострадал — СМИ

Росляково, Мурманская область, , 07:12 — REGNUM В результате нештатного затопления крупнейшего в мире плавучего дока ПД-50 в поселке Росляково Мурманской области авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» серьезных повреждений не получил, передает телеканал «Звезда».

По словам представителя Центра судоремонта «Звездочка» Евгения Гладышева, в ходе спуска крейсера на воду на плавучем доке «случились перебои с напряжением», затем заполнились водой балластные цистерны сооружения и оно «нерасчетно» погрузилось в воду.

Ранее стало известно, что с плавдока были срочно эвакуированы 70 работников, четыре человека пострадали. В результате нештатного затопления дока на палубу крейсера рухнул подъемный кран, однако боевой корабль серьезных повреждений не получил и был отбуксирован к другому причалу судоремонтного завода.

Напомним, плавдок ПД-50 является одним из крупнейших сооружений подобного типа в мире. Его длина составляет 330 метров, а грузоподъемность — 80 тыс. тонн. Размеры дока позволяют проводить ремонт самых крупных боевых кораблей Военно-морского флота России.

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