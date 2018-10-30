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Композитора Бородина, погибшего в ДТП, похоронят в Домодедово

Происшествия

Бородин попал в аварию под Солнечногорском

Москва, 30 октября 2018, 05:57 — REGNUM  Композитора Владимира Бородина, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье, похоронят в Домодедово, сообщил его соратник Николай Бирюков на своей странице соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 29 октября Владимир Бородин попал в аварию под Солнечногорском, в его автомобиль въехал грузовик. Также в автомобиле находились его невестка и сын. Композитор скончался в реанимации на 53-м году жизни.

По словам Бирюкова, невестка Бородина и его сын Илья в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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