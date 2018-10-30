Apple проверит информацию о нелегальной работе студентов на заводах

Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Компания Apple начала служебное расследование в отношении поставщика Quanta Computer после сообщений о том, что на заводах компании незаконно работали студенты, сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, проверка началась на прошлой неделе после того, как о нарушениях сообщила правозащитная организация Sacom. По словам представителя Apple, правозащитники сообщили о том, что студенты перерабатывают на заводе и работают в ночные смены. В свою очередь компания пообещало немедленно отреагировать в случае, если нарушения будут выявлены в ходе проверки.

По данным Sacom, опрошенные правозащитниками студенты подтвердили, что их отправили на завод преподаватели для прохождения практики, однако на самом предприятии их заставляли работать наравне со штатными сотрудниками. При этом им приходилось перерабатывать и выходить в ночные смены, что запрещено студентам согласно китайскому законодательству.