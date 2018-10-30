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NBC: У подозреваемого в рассылке бомб был список на 100 человек

Происшествия

Полиция намерена предупредить потенциальных получателей

Вашингтон, 30 октября 2018, 05:15 — REGNUM  Список подозреваемого в рассылке бомб Сезара Сайока, содержащий в себе 100 потенциальных целей для отправки посылок, попал в руки правоохранительных органов США, сообщает телеканал NBC.

По словам правоохранителей, они намерены предупредить всех упомянутых в списке о намерениях подозреваемого отправить им посылки с бомбами. Имена людей, содержащихся в списке, телеканал не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября по подозрениям в рассылке посылок со взрывчаткой в США был задержан 56-летний житель штата Флорида Сезар Сайок. Ему предъявили обвинения по пяти пунктам, включая угрозы официальным лицам Соединенных Штатов. По совокупности предъявленных Сайоку обвинений ему грозит тюремное заключение сроком до 58 лет.

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