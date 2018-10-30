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В результате стрельбы в ночном клубе в США пострадали семь человек

Происшествия

Полиция предполагает, что перестрелка связана с криминальными разборками

Риверсайд, США, 30 октября 2018, 05:00 — REGNUM  В ночном клубе американского города Риверсайд произошла перестрелка, в результате которой семь человек получили ранения, сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что перестрелка произошла во время празднования Хэллоуина в ночном клубе. По версии полиции, стрельба была, вероятно, связана с криминальными разборками. Все пострадавшие были госпитализированы. По сообщениям врачей, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в одном из супермаркетов американского города Джефферсон произошла перестрелка между двумя мужчинами. Позднее в нее вмешались сотрудники полиции. В результате стрельбы пострадали два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В США два человека ранены в перестрелке, произошедшей в супермаркете

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Право на владение огнестрельным оружием в США
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