Шесть населенных пунктов Хабаровского края остались без света

Хабаровск, , 05:13 — REGNUM Шесть населенных пунктов в Хабаровском крае лишились электроснабжения из-за непогоды, сообщили 30 октября в пресс-службе регионального управления МС РФ.

Сообщение об аварии поступило 30 октября в 7:50 (время местное). Электроснабжение нарушено на линии электропередачи Сидима — Обор.

«В результате под ограничение попали шесть населенных пунктов: Обор, Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай в районе имени Лазо Хабаровского края», — сообщили в МЧС РФ.

В настоящее время в Оборе электроснабжение восстановлено, и без света остаются еще пять населенных пунктов, в которых в общей сложности проживают более семи тысяч человек (1 736 жилых домов).

Уточняется, что на социально значимых объектах есть резервные источники питания. В настоящее время специалисты заняты ликвидацией последствий ЧП: задействованы 14 человек и четыре единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Хабаровском крае из-за непогоды без света остались село Иннокентьевка и поселок Маго. Без электроснабжения остались 449 жилых домов, три котельные и восемь социально-значимых объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае из-за непогоды остаются без света два поселка