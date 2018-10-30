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В Канаде арестовали подростка, рассылавшего угрозы в адрес школы

Происшествия

Вопрос о наказании для него пока не решен

В Канаде арестовали подростка, рассылавшего угрозы в адрес школы
Арест

Оттава, 30 октября 2018, 04:54 — REGNUM  Полиция канадской провинции Новая Шотландия задержался 15-летнего подростка, который ранее отправлял в адрес школы письма с угрозами, сообщает телеканал CTV.

По данным полиции, после получения письма с угрозами из школы были эвакуированы учащиеся и педагоги, сама школа была закрыта в целях предосторожности. После обследования здания полиция разрешила учащимся вернуться в школу. В результате произошедшего был арестован один из учеников школы, вопрос о наказании для него пока не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в начальной школе Канады пришлось отменить спортивный забег из-за нашествия ос. Сообщается, что один из учеников наступил на осиное гнездо, в результате чего насекомые стали атаковать участников забега. В результате происшествия более 130 учащихся получили укусы.

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Происшествия в учебных заведениях
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