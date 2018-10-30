В результате непогоды в Италии погибли не менее шести человек

Венеция, Италия, , 04:49 — REGNUM Число погибших в результате последствий непогоды в итальянской области Венето достигло шести человек, сообщает пресс-служба гражданской обороны области.

Согласно их данным, во время сильной грозы в Венето был зафиксирован сильный ветер скоростью до 130 километров в час. В результате сильного ветра были вырваны с корнем высокие деревья, одно из которых убило местного жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Италии был объявлен наивысший уровень погодной опасности — «красный». 28 октября сообщалось о четырех погибших в результате оползня в районе Калабрия. Трое из них были рабочими, а четвертый — местный предприниматель.

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