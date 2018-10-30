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В Индонезии продолжены поиски разбившегося самолета

Происшествия

Водолазы проводят поисковые работы на глубине 30–35 метров

Джакарта, 30 октября 2018, 04:47 — REGNUM  Поиски останков индонезийского пассажирского самолета компании Lion Air в Яванском море возобновлены группой водолазов, сообщает Detik.

Поиск ведется на глубине 30−35 м. Дислокация поиска может быть смещена с учетом подводных течений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет компании Lion Air с 189 (из них восемь членов экипажа) людьми на борту исчез с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг 29 октября.

Известно, что самолет разбился у острова Ява. Находившиеся на борту были признаны погибшими.

Индонезийский президент Джоко Видодо поручил искать останки самолета непрерывно в течение суток. Пока найдены только части самолета и несколько тел.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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