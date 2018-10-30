МВД Туниса уточнило данные о пострадавших при взрыве

Тунис, , 04:32 — REGNUM Число пострадавших от взрыва в Тунисе увеличилось до 20, сообщил тунисский министр внутренних дел Хишем Фурати, передает Shems FM.

Из 20 раненых 15 являются сотрудниками правоохранительных органов, пятеро остальных — мирные жители, двое из которых — дети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Тунисе террористка произвела взрыв. Уточнялось, что туристов среди пострадавших нет.

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