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МВД Туниса уточнило данные о пострадавших при взрыве

Происшествия

Среди пострадавших есть дети

Тунис, 30 октября 2018, 04:32 — REGNUM  Число пострадавших от взрыва в Тунисе увеличилось до 20, сообщил тунисский министр внутренних дел Хишем Фурати, передает Shems FM.

Из 20 раненых 15 являются сотрудниками правоохранительных органов, пятеро остальных — мирные жители, двое из которых — дети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Тунисе террористка произвела взрыв. Уточнялось, что туристов среди пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших в результате теракта в Тунисе достигло 15 человек

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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