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В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Происшествия

Тело обнаружили полицейские

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness
Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США
Стрельба

Новый Орлеан, США, 30 октября 2018, 04:25 — REGNUM  В Новом Орлеане (США) был убит 34-летней рэпер Теодор Джонс, известный под псевдонимом Young Greatness, сообщил телеканал WWL-TV.

Сообщается, что стрельба произошла ночью в районе Элишн-Филдс Авеню. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили убитого с одним огнестрельным ранением. По словам его приятеля P Town Moe, у рэпера не было никаких конфликтов, поэтому его убийство оказалось неожиданным.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября американский рэп-исполнитель Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, был убит неизвестным в Нью-Йорке. Сообщается, что музыкант находился возле клуба Tavern Lounge, где отмечал свой день рождения. К зданию подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина и начал стрельбу. От полученных ранений рэпер скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке убит рэпер Hollywood Play

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Бытовые убийства
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