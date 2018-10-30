В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Новый Орлеан, США, , 04:25 — REGNUM В Новом Орлеане (США) был убит 34-летней рэпер Теодор Джонс, известный под псевдонимом Young Greatness, сообщил телеканал WWL-TV.

Сообщается, что стрельба произошла ночью в районе Элишн-Филдс Авеню. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили убитого с одним огнестрельным ранением. По словам его приятеля P Town Moe, у рэпера не было никаких конфликтов, поэтому его убийство оказалось неожиданным.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября американский рэп-исполнитель Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, был убит неизвестным в Нью-Йорке. Сообщается, что музыкант находился возле клуба Tavern Lounge, где отмечал свой день рождения. К зданию подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина и начал стрельбу. От полученных ранений рэпер скончался.

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