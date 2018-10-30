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В Венеции затопило исторический центр

Происшествия

Уровень воды в итальянском городе достиг 156 см над уровнем моря

Венеция, Италия, 30 октября 2018, 04:19 — REGNUM  Исторический центр в Венеции оказался затоплен на 75%, сообщает Euronews.

Сообщается, что уровень воды в итальянском городе достиг 156 см над уровнем моря и начал постепенно снижаться. В связи с затоплением был объявлен «красный» уровень опасности. По данным агентства, это наводнение стало одним из сильных за последние несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в результате продолжающихся дождей и сильного ветра уровень воды в Венеции вырос на 156 см, 70% пешеходных улиц в центре города оказались залиты водой.

Читайте ранее в этом сюжете: 70% улиц и площадей Венеции залиты водой

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