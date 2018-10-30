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Администрация Мурманска отказалась от комментариев по ЧП в Росляково

Происшествия

Официальных заявлений по происшествию до сих пор нет

Росляково, Мурманская область, 30 октября 2018, 03:30 — REGNUM  Городская администрация Мурманска отказалась от комментариев по сообщениям о затоплении плавучего дока ПД-50 в поселке Росляково, сообщает «Мурманский вестник».

Как сообщает издание, информация о ЧП была передана в мэрию Мурманска, однако городская администрация отказалась комментировать ситуацию. Сотрудник пресс-службы сообщил изданию, что не может обсуждать происшествие в текущий момент, однако готов дать комментарии «в рабочее время».

Очевидцы продолжают сообщать данные о происшествии. Согласно их сообщениям, с территории завода были эвакуированы несколько десятков человек, на самом предприятии ведется спасательная операция. Официальных заявлений о происшествии до сих пор нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в поселке Росляково Мурманской области затонул плавучий док ПД-50 во время выхода из него тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». По словам очевидцев, во время выхода ТАВКР упали два башенных крана, один из которых — на палубу крейсера, после чего плавдок ушел под воду. Также сообщалось, что под воду ушла и жилая башня ПД-50, в которой могли находиться около 50 человек личного состава дока. Ведется спасательная операция.

Читайте ранее в этом сюжете: При затоплении ПД-50 в Росляково затонула и жилая башня с людьми

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