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При затоплении ПД-50 в Росляково затонула и жилая башня с людьми

Происшествия

В ней могли находиться 50 человек

Росляково, Мурманская область, 30 октября 2018, 03:24 — REGNUM  Во время чрезвычайного происшествия в плавучем доке ПД-50 в поселке Росляково Мурманской области под воду ушла жилая башня, в которой проживали 50 человек личного состава, сообщила пользователь соцсети ВКонтакте Наталья Клепачева.

Также она сообщила, что на месте происшествия находится большое количество карет скорой помощи и сотрудников МЧС.

«Есть пострадавшие, тяжелые, не исключено, что будут с летальным исходом. Ведутся поиски на воде», — добавила она.

По данным агентства СеверПост, известно о наличии не менее трех раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября при выходе из плавучего дока ПД-50 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Росляково произошло ЧП. Очевидцы сообщают, что во время выхода ТАВКР из дока упали два башенных крана, один из них — на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате ЧП док затонул. Сообщается, что на месте происшествия ведется спасательная операция.

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