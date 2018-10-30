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Соцсети сообщили о затонувшем в Росляково плавдоке ПД-50

Происшествия

ЧП случилось во время выхода из дока тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Росляково, Мурманская область, 30 октября 2018, 03:09 — REGNUM  Во время ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» затонул крупнейший в мире плавучий док ПД-50 в поселке Росляково Мурманской области, сообщают пользователи соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, во время выхода крейсера из дока упали два башенных крана, один из которых попал на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате происшествия плавдок ПД-50 затонул. Есть пострадавшие, однако в отсутствие официальной информации точное их число неизвестно.

Напомним, плавучий док ПД-50 в поселке Росляково Мурманской области является одним из крупнейших плавучих доков в мире. Его длина составляет 330 метров, а грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Размеры дока позволяют ремонтировать крупные корабли, такие как ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и самые большие подводные лодки в мире — проекта 941 «Акула».

Отметим, что в ПД-50 уже случались чрезвычайные происшествия. Так, 29 декабря 2011 года в плавдоке загорелся проходящий там ремонт атомный подводный стратегический ракетоносец проекта 667БДРМ К-84 «Екатеринбург». Тогда в результате пожара были госпитализированы с отравлениями двое сотрудников МЧС, принимавших участие в ликвидации возгорания, и семеро военнослужащих. Ущерб от пожара составил 500 миллионов рублей.

Читайте развитие сюжета: При затоплении ПД-50 в Росляково затонула и жилая башня с людьми

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