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Названа причина взрыва в Киеве

Происшествия

На месте ЧП скорая, полиция, пожарные

Киев, 30 октября 2018, 02:01 — REGNUM  Взрыв в центре Киева произошел из-за замыкания силового кабеля, сообщает 30 октября со ссылкой на городскую полицию УНИАН.

«Аварийные службы на месте. Кабель обесточили, — отметили в полиции. — По словам специалистов, угрозы для киевлян нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 29 октября в Киеве на улице Ивана Кудри, 42 прогремел взрыв. Информации о пострадавших не было. По словам очевидцев, на месте ЧП находятся пожарные, полиция и скорая помощь.

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