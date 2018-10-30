Названа причина взрыва в Киеве

Киев, , 02:01 — REGNUM Взрыв в центре Киева произошел из-за замыкания силового кабеля, сообщает 30 октября со ссылкой на городскую полицию УНИАН.

«Аварийные службы на месте. Кабель обесточили, — отметили в полиции. — По словам специалистов, угрозы для киевлян нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 29 октября в Киеве на улице Ивана Кудри, 42 прогремел взрыв. Информации о пострадавших не было. По словам очевидцев, на месте ЧП находятся пожарные, полиция и скорая помощь.

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