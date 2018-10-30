Еще одну подозрительную посылку для телеканала CNN обнаружили в Атланте

Нью-Йорк, США, , 01:41 — REGNUM Правоохранители США перехватили еще одну подозрительную посылку, которая была отправлена в офис телекомпании CNN, сообщил телеканал.

Посылка была перехвачена еще в почтовом отделении. По словам президента CNN, посылка не смогла бы повлиять на работу телеканала, так как все отправления поступают в главный офис компании после проверки.

В ФБР в свою очередь подтвердили обнаружение посылки. По их словам, она похожа на другие подозрительные посылки, отправленные в CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября после обнаружения подозрительной посылки была эвакуирована редакция телеканала CNN в здании Time Warner Center в Нью-Йорке. После проверки выяснилось, что никакой угрозы для работников телеканала посылка не несет, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места.

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