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Еще одну подозрительную посылку для телеканала CNN обнаружили в Атланте

Происшествия

Она похожа на предыдущие

Нью-Йорк, США, 30 октября 2018, 01:41 — REGNUM  Правоохранители США перехватили еще одну подозрительную посылку, которая была отправлена в офис телекомпании CNN, сообщил телеканал.

Посылка была перехвачена еще в почтовом отделении. По словам президента CNN, посылка не смогла бы повлиять на работу телеканала, так как все отправления поступают в главный офис компании после проверки.

В ФБР в свою очередь подтвердили обнаружение посылки. По их словам, она похожа на другие подозрительные посылки, отправленные в CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября после обнаружения подозрительной посылки была эвакуирована редакция телеканала CNN в здании Time Warner Center в Нью-Йорке. После проверки выяснилось, что никакой угрозы для работников телеканала посылка не несет, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудникам CNN разрешили вернуться в офис в Нью-Йорке

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