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Появилось видео с места крушения индонезийского Boeing 737 MAX

Происшествия

Спасатели на пирсе передают с борта судна тело одного из погибших в результате авиакатастрофы

Джакарта, 30 октября 2018, 01:14 — REGNUM  Телеканал RT опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX в Индонезии.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники спасательных служб на лодках и спасательные суда находятся в море среди обломков упавшего самолета. Также на видео есть кадры, как спасатели на пирсе передают с борта судна, по всей видимости, тело одного из погибших в результате авиакатастрофы.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет компании Lion Air, на борту которого находился 181 пассажир и восемь членов экипажа, вылетел из индонезийской столицы Джакарты в Панкалпинанг.

Через 13 минут после взлета самолет исчез с радаров. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Все, кто находился на борту самолета, были официально признаны погибшими.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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