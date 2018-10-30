Вторник, 30 Октября 2018 года
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В афганской провинции Вардак прогремел взрыв

Происшествия

В результате террористической атаки погибло по меньшей мере 5 человек

Кабул, 30 октября 2018, 00:23 — REGNUM  Официальные представители полиции провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) подтвердили, что на территории этого региона прогремел взрыв.

Согласно официальным данным, в результате теракта погибло по меньшей мере 5 человек, ещё 12 получили ранения.

В тоже время, некоторые источники в провинции сообщают, что взрыв стал причиной гибели не менее 7 человек, ещё 33 получили ранения.

По сообщению новостного издания «Tolo News», взрыв был организован террористом-смертником, являющимся сторонником движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Целью атаки террориста-смертника стал центр Национальной армии Афганистана по ремонту военной техники, расположенный в городе Майданшахр.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что именно они ответственны за организацию теракта.

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Зарубежная хроника
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