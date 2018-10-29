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В ДТП погиб российский композитр Владимир Бородин

Происшествия

Бородин писал песни для Григория Лепса, Кристины Орбакайте, Татьяны Булановой

Красногорск, 29 октября 2018, 20:29 — REGNUM  В автомобильной аварии погиб российский композитор Владимир Бородин. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» продюсер и поэт Николай Бирюков.

«Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин», — написал Бирюков.

Известно, что автомобиль, в котором находились Бородин, его сын Илья и невестка Настя, направлялся в Солнечногорск. На светофоре в автомобиль на полном ходу въехал грузовой автомобиль. Сам Бородин умер в больнице, спустя несколько часов. Его сын и невестка находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что наибольшую известность Бородину принесли такие песни, как «Поздний вечер в Сорренто» и «Сто дней до приказа». Бородин писал композиции, которые исполняли Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Татьяна Буланова и другие.

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