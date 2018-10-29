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Во Франкфурте-на-Майне 16 тысяч человек эвакуируют из-за бомбы времён войны

Происшествия

Снаряд был обнаружен во время строительных работ

Во Франкфурте-на-Майне 16 тысяч человек эвакуируют из-за бомбы времён войны
monicore
Эвакуация

Франкфурт-на-Майне, Германия, 29 октября 2018, 20:27 — REGNUM  Бомба времён Второй мировой войны найдена 29 октября во Франкфурте-на-Майне, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации пожарной службы, опасная находка была обнаружена при проведении строительных работ недалеко от центра города.

Сообщается, что с территории в радиусе 700 метров от места обнаружения снаряда эвакуируют в общей сложности около 16 тысяч человек. Работы по обезвреживанию бомбы планируется провести сегодня вечером.

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