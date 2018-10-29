В Тюмени за угрозы следствию судят «старушку с топором»

Тюмень, , 19:12 — REGNUM В следственном изоляторе Тюмени уже два месяца держат 74-летнюю пенсионерку Нину Т., которая активно выступала с критикой замглавы администрации города Максима Афанасьева. Её обвиняют в нападении на следователя СКР с топором. Сегодня, 29 октября, в Калининском районном суде Тюмени состоялось очередное заседание по делу Нины Т., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соратники Нины Т. по митингам и противостоянию мэрии Тюмени считают, что пенсионерку судят за взгляды и жизненную позицию. Они собирают подписи под петицией за её свободу, поясняя, что хотят «засадить» ветерана труда, почётного нефтяника.

«Если она чего-то не поняла или заблуждалась, можно было её взять хотя бы под домашний арест», — говорится в петиции.

Также они требуют «принять меры прокурорского реагирования, прекратить уголовное преследование, прекратить издевательство над пожилым человеком, возбудить уголовное дело в отношении следователя».

Сторона обвинения поясняет, что Нина Т. угрожала 25-летнему следователю, который пришёл к ней с обыском по поводу писем с угрозами к заместителю мэра Максиму Афанасьеву, расправой. Обыск проходил в июне 2016 года, а пенсионерку заключили под стражу в августе 2018 года за то, что она не являлась в суд.

«Маму обвиняют в том, что она якобы высказала следователю угрозы. С ним, может, действительно поступили не так вежливо, как он хотел. Но мы приняли его за разбойника, потому что слышали много новостей о мошенниках, которые ходят по квартирам и нападают на пожилых женщин. Может, мама и сказала ему что-то в резкой форме, но угроз убить топором не было. Следователь, который годится ей во внуки, забрал принтер, а также обвинил её в преступлении. Конечно, она распереживалась, даже упала в обморок, пришлось вызывать помощь», — сообщил порталу 72.ru сын обвиняемой Нины Т.

Один из свидетелей заявил сегодня на суде, мол, пенсионерка во время обыска обещала «отрубить башку».

Судьба невоздержанной на слова пожилой женщины активно обсуждается тюменцами в социальных сетях. Люди негодуют не менее старушки «с топором».

«Если бабушка пообещала бы снести башку водителю автобуса, то не сидела бы сейчас в СИЗО».

«Налицо самодурство следствия»

«Позор. Проще бороться со старушкой, которая, возможно, больна деменцией, чем ловить настоящих преступников».

Отметим, что позицию обвинения не понимают даже некоторые из тех, кто считает поступки пенсионерки неадекватными. Следующее заседание суда над пожилой женщиной, обвиняемой по статье 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»), запланировано через два дня.