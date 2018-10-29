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Избивали человека: на Урале осуждены четверо бывших полицейских

Происшествия

Все получили условные сроки

Сухой Лог, Свердловская область, 29 октября 2018, 18:56 — REGNUM  В Свердловской области четверо бывших сотрудников полиции осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия. А один из них также наказан за растрату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Один их подсудимых — теперь уже экс-начальник отдела полиции в городе Сухой Лог, был обвинён в растрате бензина, который выделили для служебного транспорта. А 2 октября 2017 года все четверо, как считает следствие, применили психическое и физическое насилие в отношении гражданина, у которого произошёл конфликт с отцом. Тем самым они требовали от него извинений перед отцом. Это произошло 2 октября 2017 года.

Спустя год с небольшим прозвучал приговор. Подсудимые получили от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 4 месяцев. Наказание является условным.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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