70% улиц и площадей Венеции залиты водой

Венеция, Италия, , 18:51 — REGNUM Из-за продолжающихся дождей и шторма уровень воды в венецианской лагуне днем в понедельник, 29 октября, поднялся на 156 см, сообщает Il Foglio.

70% пешеходных улиц и площадей в центре города залиты водой. Но метеорологи полагают, что уровень воды уже достиг своего максимума и в ближайшие дни будет постепенно снижаться.

Как сообщалось ранее, в понедельник в шести регионах на севере Италии объявлен «красный» уровень опасности из-за непогоды. Серьезные проблемы прогнозируются и в других регионах страны.

Метеорологи ожидают сильнейших штормов и гроз. В ряде регионов страны закрыты школы. Перекрыто движение по некоторым автомобильным дорогам.

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