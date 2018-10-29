К зданию редакции «Новой газеты» принесли клетки с овцами

Москва, , 18:50 — REGNUM В Москве к зданию редакции «Новой газеты» неизвестные принесли клетки, в которых находились овцы. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает редакция газеты.

Здание, в котором расположена редакция «Новой газеты», находится в Потаповском переулке Москвы. Ко входу в здание принесли три клетки, в которых находятся овцы. При этом на овцах надеты синие жилеты с надписью «Пресса».

Редакция обратилась с полицию для того, чтобы овец вернули хозяевам. По данному факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также редакция обратилась в коммунальные службы столицы, чтобы выяснить, какие службы занимаются брошенными животными. Коммунальщики не смогли дать внятный ответ. В МЧС редакции «Новой газеты» посоветовали обратиться в столичный департамент природопользования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября ко входу в здание редакции «Новой газеты» подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста газеты Дениса Короткова. При этом уже 18 октября к зданию редакции подбросили корзину, в которой находилась отрезанная голова барана и записка с угрозами в адрес уже всей редакции.