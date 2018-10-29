Одной молитвой не помочь, нужны реформы — сенатор об убийстве в синагоге

Питтсбург, США, , 18:33 — REGNUM Люди, ответственные за принятие государственных решений, не могут позволить себе только скорбь — они должны действовать, заявил сенатор Дик Дурбин в «твиттере» 29 октября, обсуждая массовое убийство в синагоге Питтсбурга.

«Я оплакиваю еврейскую общину в Питтсбурге, но те из нас, кто служит в Конгрессе, должны предлагать больше, чем мысли и молитвы. Мы должны безоговорочно осудить антисемитизм и все формы фанатизма. Есть только одна легитимная сторона в этой дискуссии, и мы должны объединиться против ненависти».

6 ноября в США состоятся выборы, а затем, «когда Конгресс вернется, мы должны, наконец, принять продиктованные здравым смыслом двухпартийные реформы, которые позволят держать оружие подальше от рук опасных людей. И мы должны принять мой Акт о предотвращении внутреннего терроризма, для укрепления федеральных усилий по борьбе с внутренними экстремистами», — пишет сенатор.

Напомним, в синагоге «Древо жизни» 27 октября были убиты 11 человек. Нападавший стрелял по самым беззащитным, все жертвы — старше среднего возраста, самой пожилой погибшей было 97 лет.