Ульяновская прокуратура требует возбудить дело за продажу участка у Волги

Ульяновск, , 18:06 — REGNUM В Ульяновской области в ходе прокурорской проверки выяснилось, что участок лесного фонда возле Волги продан в частные руки. В надзорном ведомстве считают сделку незаконной и настаивают на возбуждении уголовного дела, сообщает областная прокуратура.

Речь идёт об участке в Старомайнском районе области. По данным ведомства, в 2011 году администрация района продала ульяновцу за 137 тыс. рублей земельный участок площадью свыше 29 тысяч кв. метров под базой отдыха «Станкостроитель».

"Данный участок вблизи береговой полосы реки Волга входит в государственный лесной фонд. Федеральным законодательством не предусмотрена возможность нахождения таких земель в собственности граждан. Более того, только кадастровая стоимость участка превышает 6,2 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области после судебных разбирательств вернули в федеральную собственность земли с лесным участком возле деревни Верхняя Матросовка, незаконно проданные частному лицу. В ходе проверки вскрылось, что участок был продан за 11 тыс. рублей, в то время как его кадастровая стоимость превышает 2,3 млн рублей. Данный участок был необходим якобы под размещение турбазы.

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