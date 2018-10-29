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«Заклеивала рот скотчем»: тюменские следователи разбираются с педагогом

Происшествия

Женщина уволилась из дошкольного учреждения

Тюмень, 29 октября 2018, 18:06 — REGNUM  Следователи Тюменской области проверяют информацию о воспитательнице детского сада, которая якобы заклеивала шумным детям рот скотчем. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Мать одного из активных воспитанников дошкольного учреждения просигнализировала руководству детского образовательного учреждения о поведении педагога. По информации СМИ, воспитательницу уволили. Однако следователи не прошли мимо информации о непедагогичном поведении воспитательницы. Сейчас они выясняют, имел ли место такой факт. В случае подтверждения информации, действию воспитательницы будет дана правовая оценка.

Отметим, что в детских садах Тюменской области то и дело возникают резонансные ситуации. Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти ребёнка, который по недосмотру воспитателей проглотил кусок латексного воздушного шара и впал в кому. Мальчик умер 28 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени скончался мальчик, проглотивший воздушный шар

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