«Заклеивала рот скотчем»: тюменские следователи разбираются с педагогом

Тюмень, , 18:06 — REGNUM Следователи Тюменской области проверяют информацию о воспитательнице детского сада, которая якобы заклеивала шумным детям рот скотчем. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Мать одного из активных воспитанников дошкольного учреждения просигнализировала руководству детского образовательного учреждения о поведении педагога. По информации СМИ, воспитательницу уволили. Однако следователи не прошли мимо информации о непедагогичном поведении воспитательницы. Сейчас они выясняют, имел ли место такой факт. В случае подтверждения информации, действию воспитательницы будет дана правовая оценка.

Отметим, что в детских садах Тюменской области то и дело возникают резонансные ситуации. Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти ребёнка, который по недосмотру воспитателей проглотил кусок латексного воздушного шара и впал в кому. Мальчик умер 28 октября.

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