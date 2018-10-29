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В Польше 800 учеников школы эвакуировали из-за утечки газа

Происшествия

В результате ЧП есть пострадавшие

Згеж, Польша, 29 октября 2018, 17:55 — REGNUM  В Польше около 800 учащихся средней школы были эвакуированы из-за прорыва газовой трубы, передаёт 29 октября RMF24.

Как сообщается, инцидент произошёл в одной из школ города Згеж, расположенного в Лодзинском воеводстве.

В результате утечки газа пострадали три человека, двое взрослых и один ребёнок.

По информации агентства, газовую трубу повредил экскаватор, проводивший ремонтные работы рядом с учебным заведением. Сообщается, что на данный момент утечка устранена.

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ЧП в образовательных учреждениях
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