Понедельник, 29 Октября 2018 года
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В Тунисе в результате атаки террористки-смертницы пострадали 8 полицейских

Происшествия

Ранение также получила случайная прохожая

Тунис, 29 октября 2018, 17:30 — REGNUM  В результатет взрыва в центре столицы Туниса ранения получили восемь сотрудников полиции. Об этом сегодня, 29 октября, передает тунисская радиостанция «Шамс-ФМ».

По предварительным данным, взрывное устройство привела в действие террористка-смертница, которая атаковала группу сотрудников полиции. В результате взрыва ранения получили восемь сотрудников тунисской полиции и ещё одна случайная прохожая. Террористка погибла.

Место взрыва оцеплено тунисскими правоохранительными органами. Начато расследование.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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