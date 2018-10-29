В Югре уволили главного специалиста Росреестра

Сургут, Югра, , 17:25 — REGNUM В Югре прокуратура добилась увольнения сотрудницы Росреестра в связи с утратой доверия. Против женщины возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Установлено, что с января 2017-го по июль 2018 года главный специалист — эксперт Сургутского отдела управления Росреестра — получала от риэлтора денежные средства за совершение действий по ускорению регистрации сделок и прав на недвижимое имущество в пользу её клиентов.

Прокурор Сургута внёс в адрес руководителя Управления Росреестра по ХМАО представление с требованием привлечь виновных лиц к ответственности. В тоге главный специалист уволена с занимаемой должности, ещё один сотрудник ведомства привлечён к дисциплинарной ответственности.