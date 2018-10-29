В шести регионах Италии — «красный» уровень опасности: ждут штормов и гроз

Рим, , 17:13 — REGNUM В понедельник, 29 октября, в шести регионах на севере Италии объявлен «красный» уровень опасности из-за непогоды, сообщает информагентство Askanews.

Речь идет об Абруццо, Лигурии, Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии и Трентино Альто Адидже (Южный Тироль). Серьезные проблемы прогнозируются и в других регионах страны. Метеорологи ожидают сильнейших штормов и гроз.

В ряде регионов страны закрыты школы. Перекрыто движение по некоторым автомобильным дорогам. В течение дня сообщалось о подъеме уровне воды в реке По на два с половиной метра. Быстро растет и уровень воды в венецианской лагуне, движение катеров приостановлено.