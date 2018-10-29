В одной из школ Северной Каролины произошла стрельба

Вашингтон, , 16:19 — REGNUM В одной из школ американского города Мэттьюз (США, штат Северная Каролина) произошла стрельба. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает местная полиция.

По данным полиции, стрельбу в школе открыл один из учеников. В результате инцидента ранения получил один школьник. Он был госпитализирован.

Нападавший школьник задержан и доставлен в отделение полиции. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года инцидент со стрельбой произошел в одной из школ штата Невада. Тогда погиб один человек.