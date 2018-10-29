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В Ярославле суд обязал ТЦ «Аура» выполнить требования пожарной безопасности

Происшествия

На это торговому центру дали 5 месяцев

В Ярославле суд обязал ТЦ «Аура» выполнить требования пожарной безопасности
Иллюстрация: Сообщество «Неравнодушный Ярославль»
Учения у ТЦ «Аура»

Ярославль, 29 октября 2018, 15:53 — REGNUM  Кировский районный суд обязал ООО «ЯрРенИнвест» в течение 5 месяцев устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании торгово-развлекательного центра «Аура». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кировском районом суде.

Прокуратура Ярославской области провела после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» проверку торговых центров. И выяснила, что в ТЦ «Аура» не соблюдены нормы пожарной безопасности.

Прокуратура потребовала убрать и не допускать впредь размещения ларьков в противопожарных разрывах, делящих этажи на части. Кроме того, ряд помещений 3 и 2 этажа прокурор требовал отделить перегородками. Еще одним требованием было произвести расчет оценки пожарного риска с учетом сценариев пожара, при которых реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей.

Кировский суд отклонил два последних требования, обязав ООО «ЯрРенИнвест» в течение 5 месяцев с момента вступления решения в законную силу ликвидировать и не допускать размещение ларьков, киосков, кафе, фудкортов с удельной пожарной нагрузкой более 50 МДж/м2. в противопожарных разрывах, делящих этажи на части площадью не более 6 000 кв.м.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские торговые центры начинают проверки пожарной безопасности

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Происшествия в учреждениях торговли
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