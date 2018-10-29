В Сочи последствия шторма ликвидируют до конца недели

Сочи, Краснодарский край, , 15:33 — REGNUM Последствия ливневых дождей и наводнения в Сочи власти обещают ликвидировать до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации города-курорта 29 октября.

По информации мэрии, в городе продолжаются восстановительные работы. Так, в Адлере в ликвидации последствий стихии участвует более 300 человек, привлечено более 30 единиц техники. Работа непростая — в ночь с 25 на 26 октября здесь сошло в общей сложности семь селей, многие — прямо на трассы, что парализовало движение автомобилей. Сейчас дороги все очищены, специализированными компаниями производится утилизация грязекаменной смеси. К селу Аибга трасса также восстановлена. Восстановлено также и электроснабжение, в отдельных районах — пока по временной схеме. Убраны поваленные деревья. В Хостинском районе, где подтопило здание городской больницы №3, уже закончили работы по очистке помещения, сейчас приводят в порядок территорию. В Лазаревском районе самая сложная ситуация с дорогами: предстоит восстановить и пешеходный мост в Макопсе, который смыло бурным потоком воды в реке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. Пострадали Сочи, а также Туапсинский и Апшеронский районы. Всего было подтоплено 30 населенных пунктов, 2,3 тыс. домов. Было нарушено энергоснабжение, газоснабжение. Воду жителям Туапсе вернули только 27 октября — пришлось поменять 200 метров разрушенного водопровода. Погибли шесть человек.