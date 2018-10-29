Брянец получил пять лет колонии за секс с воспитанницами школы-интерната

Жуковка, Брянская область, , 15:18 — REGNUM Житель Брянской области осужден на пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за растление двух 15-летних воспитанниц школы-интерната в городе Жуковка. Как сообщила 29 октября пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, он признан виновным в совершении двух преступлений.

В суде было установлено, что в 2017 году две воспитанницы местной школы занимались сексом с 45-летним мужчиной. Встречи проходили в машине осужденного и в его квартире. За интим он платил небольшими подарками и незначительным денежными суммами. В результате местный житель был признан виновным в преступлениях, которые предусмотрены ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста») и ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении двух лиц»).

ИА REGNUM напоминает, что известно о ситуации, сложившейся в интернате, стало в марте 2018 года. Тогда сенатор Елена Мизулина направила главе СКР обращение с просьбой взять дело под контроль. Также член Совета Федерации сообщила, что одна из девочек, рассказавшая о ситуации, подвергается давлению со стороны руководства интерната. В СКР ответили, что у следователей возникают вопросы к руководству школы. Позже эти вопросы стали основанием для уголовного дела по ч.1 ст. 293 УК РФ — «Халатность». Следователи полагают, что за подопечными не было должного контроля. Сейчас заместителю директора по воспитательной работе предъявлено обвинение.

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